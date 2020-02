Che il ds del Palermo Renzo Castagnini ci abbia preso con gli under è testimoniato dai numeri: Kraja, Peretti, Vaccaro, Doda, Felici, Silipo, solo per citarne alcuni, sono stati sicuramente dei colpi importanti in un campionato, quello di serie D, nel quale i giovani possono farti vincere i campionati. Proprio per la giovane età però, ci sono profili che riescono a partite subito forte, fortissimo, come nel caso di Erdis Kraja protagonista nella prima parte di stagione, e altri che, come un “diesel”, ci mettono del tempo a carburare e a prendere la giusta confidenza e la giusta continuità. In questo senso, Christian Langella, che lo scorso anno ha già vinto il campionato di serie D con il Bari, è un esempio lampante.

Nato il 7 aprile del 2000 in quel di Livorno, il centrocampista arrivato in prestito dal Pisa, è diventato assolutamente imprescindibile per la squadra guidata da Pergolizzi. Terzino, esterno di centrocampo o centrale, Langella è un jolly di assoluto valore nello scacchiere tattico del Palermo. Anche e soprattutto per merito suo, il Palermo ha superato il periodo di “emergenza” dettato dagli infortuni di Vaccaro e Doda. Corsa, sacrificio e tanto cuore, come dimostra l’esultanza dopo il gol di ieri contro la Cittanovese, a seguito del quale il giovane rosanero si è lasciato andare davanti i propri tifosi giunti per la trasferta, ricevendo l’affetto di questi ultimi.

Già, i gol, perché Langella ci sta davvero prendendo gusto. Tre reti nelle ultime 6 partite, con un assist arrivato contro il Marina di Ragusa. Numeri che raccontano l’importanza del giovane centrocampista toscano nell’economia del gioco del Palermo. Anche lo scorso anno, in quel di Bari, Langella aveva fornito una mano importante ai “galletti”. Con la maglia biancorossa erano infatti arrivate 25 presenze condite da 3 presenze e 1 gol. Segno che l’esplosione di quest’anno non è solo un caso.

Il Palermo prosegue la sua marcia spedita verso la serie C e non è certo ancora tempo di fare delle valutazioni in relazione alla rosa del prossimo anno. Ma continuando così, la dirigenza rosanero dovrà fare più di un pensiero riguardo alla permanenza del centrocampista anche tra i professionisti: Christian Langella si è preso il Palermo.