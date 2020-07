31 gol segnati, una stagione strepitosa e caccia al record di reti di Gonzalo Higuain. Ciro Immobile è uno dei volti più rappresentativi della straordinaria Lazio di Simone Inzaghi la quale, con un progetto progressivo che dura da qualche stagione, ha fatto tremare tutta l’Italia calcistica per mesi in questo campionato, rischiando di mettere in seria difficoltà anche la dominatrice incontrastata delle ultime otto edizioni della serie A, la Juventus. Ma appunto se i biancocelesti sono riusciti, dopo ben 13 anni, a riconquistare quella Champions League troppo spesso sfiorata il merito è anche del suo bomber implacabile, 130 reti in serie A, di cui 98 con la Lazio, un vero leader e trascinatore che però, viste le prestazioni di livello assoluto, potrebbe schizzare in cima alla lista dei desideri di numerosi top club europei: secondo il Corriere dello Sport, anche il Manchester United sarebbe interessato all’attaccante di Torre Annunziata. I Red Devils sono a alla ricerca di un centravanti e potrebbero iniziare una vera e propria trattativa ad agosto, mettendo sul piatto 7-8 milioni di ingaggio, una offerta che potrebbe anche far riflettere Ciro, nonostante il fortissimo legame instaurato con la piazza e l’ambiente capitolini.