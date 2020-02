L’ex rosa Josip Ilicic ha ricevuto a Zingonia il premio “Calciatore del mese AIC” per il mese di gennaio. Lo sloveno non ha perso tempo a condividere il premio con i propri follower su Instagram attraverso un post. L’ex rosa Miccoli ha commentato la foto di Ilicic complimentandosi con lui. In alto la foto del commento in questione.