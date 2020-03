Davvero scatenato questa sera Josip Ilicic in Valencia-Atalanta. L’ex attaccante rosanero è andato a segno per ben quattro volte nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco di seguito i video con i due gol segnati su azione dallo sloveno:

GOAL ILICIC! HATRICK FOR HIM! VALENCIA 3-3 ATALANTA (4-7) pic.twitter.com/NBsuVDKHFh — FOOTBALL GOALS (@__footballgoals) March 10, 2020

Goooooooooooooooooooooooal Iličić Super Hat trick 😍😍😍😍😍😍@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/5DfDqRPEl2 — اهداف دوري ابطال اوروبا – UCL (@GoalUCLHD095) March 10, 2020

“>