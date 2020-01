Intervenuto ai microfoni ufficiali dell’Atalanta, Josip Ilicic, calciatore del club bergamasco, si è espresso così in merito alla schiacciante vittoria ottenuta per 7-0 contro il Torino: «Grande è stata la squadra, non solo io perché se la squadra gioca bene può uscire un giocatore singolo. Abbiamo fatto una partita straordinaria, dovevamo reagire dopo la sconfitta contro la Spal e ci siamo riusciti. Sono contento soprattutto per i tre punti, non tanto per il risultato perché dico che siamo abituati a fare tanti gol ma oggi ci siamo divertiti. Quale scelgo dei tre gol segnati? Non mi piace scegliere i gol però quello da metà campo era quello più difficile, ma sono contento per tutti i tre gol. Però quello che rimane nella testa è quello da metà campo».