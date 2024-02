Il Secolo: “Spezia, pari con il Catanzaro. I migliori sono Mateju e Verde”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sul pareggio dello Spezia contro il Catanzaro e sottolinea la prova dell’ex rosanero Mateju e di quello che era l’obiettivo di mercato del Palermo, Verde, sfumato a poche ore dalla fine della sessione invernale.

Alla fine il pari sta un po’ stretto allo Spezia che resta schiacciato in fondo alla classifica a quota 21 punti. Mister Luca D’Angelo è soddisfatto della prestazione, meno del risultato: «Abbiamo disputato una buona partita, a mio avviso meritavamo di più perché abbiamo creato più occasioni del Catanzaro, dopo il gol abbiamo preso in mano la gara e dopo il pareggio abbiamo avuto due o tre occasioni di segnare con Verde. Nella ripresa il Catanzaro è stato pericoloso in contropiede ma anche noi siamo andati tante volte al cross, al tiro, una partita ben giocata dalla squadra». Con buone risposte fornite dai nuovi arrivi, Nagy e Jagiello su tutti: «Sappiamo che hanno determinate caratteristiche, ma oggi il merito è di tutta la squadra per avere messo in difficoltà una squadra forte come il Catanzaro»

Verde 7

Conquista la palma del migliore per la seconda volta di fila e conquista tanti like dopo ogni giocata. Dopo aver rinunciato a passare al Palermo diventa il personaggio social più cliccato dal Picco (39’st Bandinelli s.v.)

Mateju 6.5

Sempre propositivo e pure risolutivo. Non bada soltanto a non prenderle, ma quando si spinge in area fa spesso male. Nel gol del pareggio di Jiagiello ci mette la testa in una gioia smorzata soltanto dal palo. E nel turno precedente propiziò il rigore contro il Pisa. Alé Ales!