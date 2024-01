Il Secolo: “Spezia, Amian al 90% non andrà al Palermo”

Kelvin Amian al 90% non andrà al Palermo. Questo scrive l’edizione odierna de “Il Secolo XIX” in merito alla situazione relativa al calciatore in forza allo Spezia.

I rosanero ieri avrebbero fatto un’offerta molto vicina alla richiesta, alla Ternana, per Diakité. Se il

difensore dice sì, Amian andrà al Bologna a condizioni quasi del tutto analoghe a quelle di Dragowski, prestito con opzione di riscatto.

Lo Spezia, intanto, ha perso anche il terzo obiettivo di mercato in attacco, dopo Tsadjout e Puscas, ovvero Edoardo Soleri, i cui agenti hanno avuto ieri un lungo colloquio con il il Modena. Se l’accordo arriva si apre la strada per Falcinelli allo Spezia.