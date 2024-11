Il Secolo: “Spezia a Palermo, oltre 100 tagliandi venduti per il settore ospiti”

Come riportato dal Secolo XIX, oggi in edicola, i tifosi dello Spezia si stanno organizzando per seguire la squadra in trasferta al “Barbera” di Palermo. Già oltre 100 tagliandi sono stati acquistati, ma la cifra potrebbe aumentare, con le vendite aperte fino a sabato.

Un gruppo di fedelissimi partirà domenica mattina presto da Pisa con un volo diretto Ryanair per il capoluogo siciliano, con arrivo previsto prima delle 8. Non mancheranno anche partenze da Milano e Genova, città dove lavorano altri supporters delle Aquile. La maggior parte dei tifosi farà ritorno in serata con il volo per Pisa, ma alcuni hanno scelto di prolungare la trasferta, approfittando dell’occasione per un weekend all’insegna della cultura e della gastronomia siciliana.

Per chi resta a Spezia, il “clima stadio” al Picco

Per i tifosi che non si recheranno a Palermo, lo Spezia Calcio ha organizzato un’alternativa interessante al “Picco”. Nella zona hospitality dello stadio, sarà possibile seguire la partita su maxi schermi, accompagnata da tartine e drink al prezzo di 15 euro. L’iniziativa, ideata da Davide Angeli e Fabio Di Toma, ha già riscosso successo tra i tifosi, ricreando un’atmosfera da stadio con cori, bandiere e striscioni nelle eleganti sale della tribuna.

A breve, l’idea potrebbe essere replicata anche nella zona della curva Ferrovia, dove i lavori in corso mirano a creare un nuovo spazio con un bar e un maxi schermo. Nonostante la tradizione degli ultras di seguire la squadra in trasferta, per molti tifosi del Picco questa proposta rappresenta una valida alternativa per vivere l’evento in modo comunitario e coinvolgente.