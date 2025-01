Il Secolo: “Insigne-Borini? Nulla di vero”

Il possibile scambio tra Fabio Borini e Roberto Insigne tra Sampdoria e Palermo è rimasto solo un’idea mai concretizzata. Come riportato da Il Secolo XIX, non ci sono stati sviluppi significativi e l’operazione non ha mai realmente preso quota.

Nel frattempo, il ds blucerchiato Pietro Accardi ha continuato a lavorare sul mercato, chiudendo per Giuseppe Sibilli, che arriva dal Bari in prestito con diritto di riscatto. Con lui, salgono a sei gli acquisti della Sampdoria a gennaio, dopo Perisan, Curto, Altare, Beruatto e Oudin.

Borini, che sembrava poter rientrare in uno scambio con il Palermo, resta fuori dal progetto blucerchiato, ma per ora non ci sono soluzioni concrete per il suo futuro.

Sampdoria, in uscita Benedetti e Barreca: ma tutto ancora fermo

Secondo Il Secolo XIX, oltre allo stop sulla trattativa Borini-Insigne, ci sono altre operazioni in stallo:

Benedetti ha rifiutato il Bari, non convinto della formula del prestito.

Kasami ha detto no alla Salernitana.

Barreca è vicino al Südtirol, ma manca ancora l’accelerazione definitiva.

L’unica cessione ufficiale è stata quella del giovane Zeqiraj all’Avellino. Per gli altri esuberi, il tempo stringe: se vorranno liberarsi per firmare con un nuovo club da svincolati, dovranno rescindere entro lunedì, giorno di chiusura del mercato.