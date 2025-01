La Nuova Venezia: “Trattativa infinita con il Palermo. Pohjanpalo in campo anche contro l’Udinese”

Joel Pohjanpalo continua ad allenarsi regolarmente con il Venezia a Ca’ Venezia, aumentando così le possibilità di una sua convocazione per la sfida di sabato contro l’Udinese. Come riportato da Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, l’attaccante finlandese potrebbe ancora scendere in campo con la fascia da capitano, considerando che Eldor Shomurodov è ancora alla Roma e che Christian Gytkjaer è in procinto di trasferirsi alla Cremonese.

La trattativa con il Palermo, tuttavia, non ha ancora trovato la fumata bianca. Il club rosanero e il giocatore hanno già un accordo totale per un contratto di quattro anni e mezzo fino al 30 giugno 2029, ma il nodo resta la richiesta del Venezia: il club lagunare chiede l’intera clausola rescissoria da 6 milioni, mentre il Palermo ha offerto 4 milioni più bonus, provando anche a inserire una contropartita tra Salim Diakité e Aljosa Vasic.

Ultimi giorni di mercato: Antonelli al lavoro per i rinforzi

Mancano solo quattro giorni alla chiusura del calciomercato invernale e il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, presente ieri in sede, deve accelerare per regalare a Eusebio Di Francesco nuovi rinforzi. Nelle prime 22 partite di campionato, la squadra ha mostrato limiti fisici e tecnici che il mercato dovrà colmare.

Venezia al lavoro verso Udine: out Sverko, Crnigoj e Duncan

Il Venezia continua la preparazione in vista della sfida di sabato contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. Come riportato da La Nuova Venezia, la squadra si è allenata ieri mattina sotto la guida di Di Francesco, iniziando con una fase di attivazione a secco, seguita da un’esercitazione tecnico-tattica e da un lavoro specifico sulle palle inattive.

Assenti all’allenamento Ellertsson, impegnato nelle visite mediche con il Genoa, e Sverko, Sagrado, Crnigoj e Duncan, che hanno svolto un programma personalizzato e non saranno a disposizione per la trasferta di Udine.