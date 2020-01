Oggi pomeriggio il Savoia non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nel match esterno contro il Castrovillari. A negare la vittoria ai biancoscudati è il calcio di rigore assegnato dall’arbitro ai padroni di casa negli ultimi istanti del match. Attraverso una nota ufficiale, il Savoia ha contestato la decisione del direttore di gara, ritenendo che nell’episodio non ci sono gli estremi necessari per la concessione del calcio di rigore. Ecco la nota del club: “Ci vediamo costretti, ancora una volta, a sottolineare gli errori arbitrali che stanno condizionando la nostra stagione agonistica. Le immagini, relative all’ipotetico fallo da rigore commesso da Poziello, parlano chiaro: non ci sono gli estremi per la concessione della massima punizione, poi assegnata e realizzata da Guarracino. L’U.S. Savoia 1908, pertanto, chiede maggiore attenzione nella direzione arbitrale delle gare per non falsare la regolarità delle stesse”. In basso il video dell’episodio in questione.