Il Resto del Carlino: “Modena, Bisoli recupero Gliozzi e Caso per il Palermo? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sul Modena e la preparazione in vista del Palermo.

Pedro Mendes ha iniziato la seconda fase del suo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro. Dopo oltre tre settimane con il tutore, il giocatore può ora iniziare la riabilitazione, anche se con molta cautela. Le tempistiche per un suo ritorno in campo restano fissate per dopo la pausa delle nazionali di metà novembre. Le date da tenere d’occhio sono la trasferta di Cosenza del 22 novembre o quella di Mantova una settimana dopo, ma tutto dipenderà da come il ginocchio risponderà alla riabilitazione una volta che Mendes tornerà a calcare il campo.

Il 2024 non è stato particolarmente fortunato per il difensore portoghese, che ha già affrontato uno stop da marzo a causa di un altro infortunio. Il Modena spera che il 2025 porti migliori prospettive per il suo recupero.

Nel frattempo, Gregoire Defrel sta lavorando per recuperare la forma fisica e tornare disponibile. Nonostante alcune speculazioni circolate sui social riguardo una possibile rescissione del suo contratto, l’attaccante francese sta puntando a essere convocato per il derby contro il Sassuolo del 26 ottobre al Mapei Stadium. Il tecnico Bisoli spera di poter contare su Defrel, le cui qualità offensive sono fondamentali per un attacco che recupererà anche Gliozzi e forse Caso per la sfida contro il Palermo.

Un altro giocatore cruciale per il Modena è Ponsi, il cui ruolo di equilibratore a centrocampo è stato spesso sottovalutato. La sua presenza permette alla squadra di adottare sistemi di gioco sia a 4 che a 3 senza compromettere troppo l’equilibrio difensivo, come invece accaduto in passato sotto la gestione Bianco.

Nel frattempo, l’entusiasmo dei tifosi è evidente, con oltre 1.500 biglietti già venduti ai supporter siciliani in arrivo allo stadio Braglia. Questa volta lo stadio offrirà una cornice festosa da entrambe le parti, dimostrando la fiducia e il supporto delle tifoserie nonostante le sfide e le incertezze di inizio stagione.