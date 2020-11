Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha voluto celebrare il 120° anniversario del Palermo con una nota:

“Caro Presidente,





il calcio si intreccia come un filo alla vita. È emozione come la maglia che fa battere il cuore. È la maglia indossata dai giocatori nel corso del tempo e sono i colori che uniscono ed hanno unito le generazioni dei tifosi del Palermo. La maglia è senso di appartenenza, identità, orgoglio.

Buon compleanno al Palermo Calcio per i suoi primi 120 anni!

Oltre un secolo di gesta che fanno parte del grande libro della storia del calcio.

Il virus non ferma la passione. Non la può fermare. Mi spiace non poter essere con voi in questo giorno speciale che fa parte della storia del vostro club.

Vi sono vicino anche per i momenti complessi che avete vissuto.

Complimenti anche per il Museo, un luogo dove dimorano tradizioni e ricordi che si trasmettono ai giovani perché la storia è ‘maestra’ di vita.

Il cuore del Palermo Calcio vive in una piazza prestigiosa come la vostra, nella passione dei tifosi, in coloro che ogni giorno lavorano per raggiungere nuovi traguardi e in chi scende in campo con quella maglia, che racconta di storia e futuro.

Ad maiora!

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro”