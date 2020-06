Il presidente della Turris, Colantonio, ha parlato a “Tuttoseried.com”, dopo la promozione in C: «L’ufficialità odierna era solo una formalità, ero ormai certo di essere in C già dopo l’interruzione definitiva del campionato. Oggi è stato messo solo il bollino ad un verdetto che ormai aspettavamo da tempo e che credo sia meritato per quanto mostrato finora nel rettangolo di gioco. Siamo finalmente in C, la Turris torna in una categoria che per tanti anni è stato il suo habitat naturale, ma non vogliamo accontentarci, puntando anche a palcoscenici ancor più prestigiosi. Ribadisco che non vogliamo restarci a lungo in terza serie, ma ora la palla passa ai tifosi. Auspico che il salto nei Professionisti favorisca il ritorno di coloro che negli ultimi anni si erano un po’ allontanati dalla Turris. La C ci attende e per onorarla alla grande voglio vedere un Liguori pieno e rumoroso tutte le domeniche, ovviamente appena le condizioni sanitarie lo permetteranno…».