L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Claudio Gomes intervenuto ieri in conferenza stampa.

L’emblema di una sinergia destinata a crescere. Il primo giocatore del Manchester City trasferitosi dalla casa madre al Palermo. Claudio Gomes è un ragazzo che ha scelto di prendere una direzione staccando il cordone ombelicale del club che lo ha in parte cresciuto per cimentarsi in un calcio difficile come quello italiano. È stato l’ultimo rinforzo per il centrocampo di Corini nelle battute finali del mercato. Il suo compito sarà imparare in fretta e dare una mano nelle rotazioni in mediana con l’obiettivo, piano piano, di imporsi alle attenzioni del tecnico che di lui ha già detto un gran bene, definendolo intelligente.

«È molto incoraggiante il modo in cui ha parlato di me. A me interessa dargli una buona impressione in allenamento e sul campo. Io il piccolo Kantè? Sapevo di questo soprannome, ma Kantè è Kantè. Giochiamo nella stessa posizione, però ho molto lavoro da fare. Devo lavorare ogni giorno per poter arrivare al suo livello. Nel modo di giocare ci sono similitudini. Maresca? Mi ha dato dei suggerimenti. Conosce il club e l’Italia, mi ha consigliato Palermo dicendomi che il club e la città dono ottime».