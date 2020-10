“Il Palermo conferma l’impegno nel contrasto alla diffusione del virus Covid 19 e sostiene la Lega Pro, che fin dall’inizio dell’emergenza ha dimostrato sensibilità e reattività, anche offrendo la propria disponibilità alle Autorità nazionali e locali.

Per questo la Società intende contribuire a sensibilizzare i propri tifosi a favore della conoscenza e la diffusione dell’applicazione Immuni, promossa dal Ministero della Salute quale supporto tecnologico per il tracciamento dei contatti e per limitare la diffusione del virus.





Un contributo semplice alla portata di tutti, ma anche uno strumento prezioso nella prevenzione, un alleato in più in questa lotta che ci vede tutti coinvolti”.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club di Viale del Fante.