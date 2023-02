Torna il derby dello ‘Stretto’ che mancava dal 2014. Il Palermo torna al Renzo Barbera, accolto da 25 mila spettatori sugli spalti, dove ospita la Reggina di Pippo Inzaghi. I rosanero sono imbattuti da 8 partite consecutive dove hanno collezionato 16 punti. Nel calciomercato di gennaio sono arrivati ben 6 acquisti di assoluto valore che adesso permettono alla squadra di Corini di guardare in grande. La Reggina si è fermata in casa contro il Sudtirol e vuole subito rifarsi ma dovrà fare a meno del suo gioiello Fabbian e non solo. Il Palermo non si ferma più, vince anche con la Reggina nel segno di Brunori e Soleri che entra dalla panchina e decide la partita. Di seguito il live del match:

PRIMO TEMPO

Inizia la partia al Barbera, Palermo che attacca da sinistra verso destra con il consueto completino rosanero. Reggina in maglia bianca che attacca da destra verso sinistra. Ammonito Majer dopo 3 minuti per il fallo tattico su Di Mariano che aveva innescato il contropiede rosanero. Al 9′ la Reggina si rende pericolosa con Canotto che arriva a chiudere sul cross di Rivas ma non centra lo specchio della porta. Al 13′ Damiani raccoglie un pallone fuori aria e ci prova col destro, buona conclusione ma troppo alta. Al 18′ Valente tenta un tiro cross che deve impegnare Contini con i pugni. Al 20′ Valente crea una super occasione per i rosanero su calcio di punizione: la palla scavalca la barriera e sfiora la parte alta della traversa. Fase di mezzo piuttosto piatta con poche occasioni e tanti duelli in mezzo al campo. Termina 0-0 il primo tempo tra Palermo e Reggina.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa Corini sostituisce Segre, al suo posto entra Valerio Verre. Prima azione del secondo tempo, percussione di Brunori che viene atterrato in area di rigore: l’arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per i rosanero. GOOOL PALERMO al 48′, MATTEO BRUNORI!!! Matteo Brunori questa volta è freddo dal dischetto, spiazza Contini e torna in vetta alla classifica cannonieri con 13 gol. Vantaggio dei rosanero a inizio secondo tempo. Al 61′ Inzaghi sostituisce Menez e Canotto con Cicerelli e il neo acquisto Strelec, arrivato dallo Spezia pochi giorni fa. Corini risponde con un cambio a centrocampo, fuori Damiani, dentro Broh. Ci prova Liotti al 72′, tiro che non esce di molto dalla porta di Pigliacelli. Al 74′ Brunori scatena la sua velocità in contropiede, serve Di Mariano che, però, alza troppo la traiettoria e spreca una ghiotta occasione. Al 76′ arriva il gol della Reggina: cross di Rivas che pesca Strelec: l’ex Spezia è fortunato nel rimpallo e effa Pigliacelli. Al 79′ il neo entrato Tutino sfiora il grande gol col tiro a giro, la palla esce di pochi centimetri. GOOOL PALERMO all’81, EDOARDO SOLERI!!! Appena entrato Soleri sfrutta il cross di Mateju e impatta con un fantastico colpa di testa che non lascia scampo a Contini. 2-1 Palermo a dieci dalla fine. All’84’ arriva l’esordio per Graves che entra al posto di Valente. Al 90′ Mayer viene espulso per doppia ammonizione. Arbitro chiamato al VAR: calcio di rigore per il Palermo per il fallo di Gagliolo su Soleri. Errore di Tutino dal dischetto che calcia molto male e Contini para. Errore madornale che, però, non compromette il risultato finale per i rosanero. Termina 2-1 per il Palermo che ottiene la terza vittoria consecutiva.

IL TABELLINO

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente, Saric, Damiani, Segre, Sala, Di Mariano, Brunori

A disposizione: Massolo, Grotta, Graves, Orihuela, Tutino, Broh, Buttaro, Verre, Soleri, Aurelio

REGGINA (4-3-3): Contini, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Majer, Criseting, Liotti, Canotto, Menez, Rivas

A disposizione: Aglietti, Colombi, Loiacono, Gori, Cicerelli, Bouah, Strelec, Terranova, Lombardi, Bondo

ARBITRO: Minelli (Varese) – Assistenti: Scatragli, Trinchieri – Quarto Ufficiale: Bonacina – VAR: Doveri e Baccini

MARCATORI: 48′ Brunori

NOTE: Ammoniti: Di Chiara, Gagliolo, Sala – Espulsi: Mayer