Attraverso il proprio profilo “Instagram”, il Palermo ha pubblicato il video dell’esultanza dei calciatori rosanero dopo la vittoria nel derby contro il Catania.

Il club rosanero ha poi commentato il video così: “È andata esattamente come doveva andare”. In basso il video in questione.





