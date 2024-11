Il Palermo conquista un prestigioso riconoscimento al Social Football Summit 2024, aggiudicandosi il premio per la miglior campagna di marketing. Il progetto vincente riguarda la spettacolare campagna che ha accompagnato il lancio dei kit firmati Puma per la stagione 2024/25, un vero e proprio viaggio emozionale attraverso tre città iconiche.

Il percorso è iniziato a New York, con la presentazione della prima maglia, la classica rosanero, proseguito a Manchester per il completo nero, e culminato a Palermo, dove è stata svelata la maglia dai colori ispirati alla cassata siciliana. Una narrazione che ha saputo conquistare non solo i tifosi, ma anche gli appassionati di calcio e marketing.

La campagna, accompagnata dal claim internazionale “This is where I belong”, tradotto in italiano come “Il mio posto nel mondo”, è stata elogiata per il messaggio emotivo e inclusivo. La società rosanero, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato il significato profondo del messaggio:

“La passione rosanero è un luogo ideale, un rifugio in cui sentirsi a casa. Non importa dove siamo o da dove veniamo: la nostra fede, rappresentata dalla maglia rosanero, è il nostro posto nel mondo.”

Un progetto che non solo ha celebrato l’identità e i valori del club, ma ha anche saputo creare un forte legame con la sua comunità globale.