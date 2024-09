Il Palermo Comic Convention sbanca: oltre 51mila visitatori in quattro giorni ai Cantieri Culturali della Zisa

Si è conclusa ieri la nona edizione del Palermo Comic Convention, oltre 51mila visitatori in quattro giorni per quello che ogni anno si sta confermando sempre di più un appuntamento imperdibile per gli appassionati della cultura Pop. Un punto di riferimento per gli amanti di fumetti, Serie Tv e Videogiochi di Palermo, ma non solo.

Tutti pazzi per Deadpool: il festival della cultura pop siciliano ha ospitato Francesco Venditti, voce storica di Ryan Reynolds, ricercatissimo durante gli eventi che lo hanno coinvolto insieme a Leonardo Graziano, doppiatore dell’anime giapponese Naruto e del personaggio di Sheldon Cooper di The Bing Bang Theory, interpretato di Jim Parsons. Ma il mondo del cinema legato alla Marvel ha visto anche Stefan Kapičić, l’attore che ha dato vita al personaggio di Colosso. Grandissimo entusiasmo anche per Joseph Marcell, attore e comico britannico, conosciuto per l’amatissimo ruolo di Geoffrey Butler, il maggiordomo nella sitcom della NBC, Willy, il principe di Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air).

Ottimi i numeri: sono transitati all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa 51 mila persone nonostante il meteo in questi giorni sia stato incostante. Ciò, in ogni caso, non ha precluso nessuna attività prevista. Bagno di folla per la tradizionale gara cosplay gestita da Mangames: Martina Gallano che ha interpretato Biancaneve è la vincitrice che si aggiudicata in premio 500 euro in buoni Amazon.

“Siamo molto contenti della risposta che abbiamo ricevuto dalla Sicilia – afferma Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention – . Il pubblico ha accolto l’evento gratificando gli sforzi di mesi di lavoro. Adesso una nuova sfida, forse la più difficile: la prossima sarà la decima edizione di questo festival e inizieremo subito a lavorare. Un arrivederci quindi, con una consapevolezza altissima. Negli ultimi anni abbiamo creato qualcosa di totalmente nuovo e prossimo vogliamo stupire ancora una volta”.

I fumetti, come spesso accade, trainano la visione culturale dell’evento: dal Sensei giapponese Shintaro Kago, al Maestro spagnolo Ferran Rodriguez in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Palermo, passando per l’Inghilterra e il magico mondo di Harry Potter con Taylor Thomas, primo storico autore delle copertine del giovane mago di Hogwarts. Particolare attenzione per la mostra “Visioni di Santa Rosalia: sacro, popolare, pop”, una mostra curata dal giornalista e scrittore Marco Rizzo che ha abbracciato numerosi artisti siciliani. La mostra si è svolta all’interno del Centro Internazionale di fotografia Letizia Battaglia, sede anche di numerosi dibattiti e incontri.

Questa nona edizione coincide con i 400 anni dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, padrona della città di Palermo e l’evento non è stato ignorato dalla kermesse pop che unisce fumetti, giochi e intrattenimento. Il manifesto firmato da Lelio Bonaccorso è proprio dedicato alla Santuzza, simbolo di rinascita e di speranza.

Grande attenzione ai più giovani con la presenza di numerosi creator che hanno animato i tanti incontri tematici e per il mondo dei videogiochi, con l’Arena Esport che ha ricevuto molteplici recensioni positive.

La rotta è tracciata: adesso l’obiettivo è strutturare un evento sempre più coinvolgente in occasione della decima edizione. Tutto pronto: Palermo Comic Convention tornerà a settembre 2025.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.