Il nuovo presidente è James Pallotta: torna in Serie A da proprietario | Stanno chiudendo l’accordo

L’ex numero uno della Roma è pronto a fare ritorno in Italia. E’ in chiusura l’acquisto di un club del nostro campionato. Vediamo quale.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a diversi cambi di proprietà nel mondo del calcio, anche in quello italiano. Pure le big sono state al centro di passaggi di consegne societarie. L’ultima in ordine di tempo è l’Inter, dove Steven Zhang è stato costretto a cedere il club meneghino al fondo statunitense Oaktree per delle questioni finanziarie.

Andando ancora più indietro invece anche il Milan è stato al centro di questa tematica. Nell’estate del 2022 infatti RedBird ha acquistato il club sette volte campione d’Europa dal fondo Elliot. Destino simile è toccato alla Roma invece nel 2020. James Pallotta, stufo per varie questioni, tra cui quella riguardante lo stadio, ha deciso di vendere la società, che è stata acquistata dalla famiglia Friedkin, tutt’ora proprietaria e super contestata dai tifosi giallorossi.

Ma è proprio Pallotta che nel corso degli ultimi giorni è tornato a far parlare di se sul tema calcio. Infatti il 66enne statunitense sembra ormai essere deciso ad investire in un altro club di Serie A, diventandone il nuovo proprietario. A quanto pare l’accordo per rilevare la società è già in chiusura e a breve ci sarà l’annuncio ufficiale.

Pallotta torna nel calcio italiano

C’è una squadra di Serie A che non se la sta passando affatto bene ne dal punto di vista della classifica e ne da quello finanziario. Stiamo parlando ovviamente del Genoa. Come riportato dal presidente Zangrillo qualche giorno fa, il fondo 777 Partners non sta vivendo un buon momento, e vuole cedere la società.

E’ chiaro dunque che si stiano cercando investitori che possano rilevare le quote di maggioranza del club ligure, e a quanto pare proprio l’ex numero uno della Roma è interessato a mettersi in gioco, con un chiaro obiettivo in testa.

Lo statunitense riprenderà la sua battaglia

Come ben sappiamo sul Genoa incombe anche la questione stadio. Il Ferraris ha bisogno di ristrutturazioni, ed è stato messo in vendita dal comune ligure.

Pallotta, che anche nella Capitale ha combattuto senza riuscirci per far avere un nuovo stadio alla Magica, potrebbe dunque mettersi a capo di questo nuovo progetto rossoblù, provando magari a compare oltre alla società anche il Marassi.