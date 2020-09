View this post on Instagram

Amico mio, Siamo venuti qua insieme, abbiamo accettato questa sfida senza pensarci minimamente, per cercare di riportare il Palermo e i suoi Tifosi dove meritano. Un bel giorno, un giorno come gli altri, mi hai chiamato dicendomi che forse non potevi più giocare a calcio .. “Ale scherzi ?!” “Spero di no “.. Già la speranza .. una parola così importante che racchiude tutta la vita di una persona e che fino alla fine abbiamo portato avanti con la voglia di non mollare mai. Nel percorso di ognuno di noi ci sono dei momenti difficili che sembrano essere solo dei brutti sogni, ma poi improvvisamente ti svegli e capisci che quella è la realtà. Quella non è altro che una brutta verità. Si dice che sia sempre meglio una brutta verità che una bugia .. stavolta è una delle rarissime occasioni dove la bugia sarebbe quasi confortevole.. ma purtroppo si ritorna li e volere o non volere la situazione è questa. Tante persone mi dicono che c’è di peggio.. è vero, si, sono d’accordo.. ma in parte; tanti capiscono che è uno sport e tanti altri pensano di capire cosa ci sia dietro; pochi capiscono quello che vuol dire un gruppo, quello che vuol dire essere parte di una famiglia e pochissimi sanno che per noi è una ragione di vita, che per noi è come se la palla, il campo, lo stadio e tutto quello che ne fa parte è come se fossimo una cosa sola! Siamo chiamati a prove difficili e a volte a partite appunto immensamente meravigliose. Nonostante sia scosso e provato per te che sei uno dei miei fratelli minori spero che questa sia solo l’occasione per trovare quello che il destino ti sta chiedendo da questa sfida !! TI VOGLIO BENE ALE .. ❤️#martinelliout#martinelliunonoi