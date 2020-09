Continua a crescere il focolaio di coronavirus scoppiato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Ad oggi, come riporta “Teleclubitalia.it”, il focolaio conta un bilancio di sei sanitari e 30 pazienti risultati positivi al virus. Tra i dati, che includono un primario, ricoverato in rianimazione, e un altro primario in isolamento domiciliare, per il quale si attende l’esito del tampone naso faringeo, vanno aggiunti i ricoverati nella palazzina M, il padiglione interamente dedicato agli affetti da Coronavirus presso cui sono ricoverate 18 persone di cui due intubati.