“Cosa succede se viene fermato il campionato?”, questa la domanda che si pone l’edizione odierna de “IlMessaggero” il quale si chiede cosa accadrebbe se il campionato, sia di A che di altre categorie, si bloccherebbe anche oltre il 4 aprile. Da giorni Gravina sta mettendo a punto una serie di soluzione ed a breve potrebbe essere convocato un Consiglio Federale. Il problema più grande è trovare un modo per definire la classifica finale. Con ogni probabilità in Serie A non verrà assegnato lo scudetto come accadde per il primo di calciopoli (2004-2005). Piuttosto i problemi principali sono legati alle promozioni e retrocessioni nelle altre categorie. Inoltre la Uefa potrebbe intervenire nel caso che anche altri campionati vengano interrotti. Di sicuro se si dovesse concretizzare ciò non si giocherebbe l’Europeo. E si potrebbe finire il campionato in estate. Un’altra idea potrebbe essere quella di ricalcare quello che succede in Formula Uno con le posizioni congelate al momento della bandiera rossa.