Il Mattino: “Salernitana, obiettivo Falletti. Possibile doppia operazione con la Cremonese”

La Salernitana e la Cremonese potrebbero dar vita ad una maxi-operazione di mercato. Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, i granata vorrebbero arrivare a Cesar Falletti, ritenuto come grande obiettivo per rinforzare la rosa. In casa grigiorossa piacerebbe anche Paolo Ghiglione, ma entrambi i giocatori difficilmente lascerebbero la Lombardia a prezzi convenienti. Per cui la Cremonese potrebbe chiedere Simy e Bonazzoli come contropartite. Da capire se nelle prossime ore le due società intavoleranno la trattativa in questa maniera o se, eventualmente, si procederà con operazioni slegate.

