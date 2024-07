Ex rosa: Valente rifiuta il Pescara di Baldini, resterà al Padova

Negli ultimi giorni il futuro di Nicola Valente non sembrava del tutto definito. Arrivato a gennaio nelle file del Padova, l’ex Palermo ha ricevuto delle offerte, tra cui quella del Pescara allenato da Silvio Baldini, tecnico dal quale è stato allenato nella sua esperienza in rosanero culminata con la promozione in Serie B. Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it, però, Valente avrebbe deciso di declinare le proposte che gli sono state recapitate per rilanciarsi e riscattarsi in biancoscudato.

