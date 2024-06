Il Mattino: “Salernitana, firma del preliminare d’acquisto con Brera Holdings fissata al 28 giugno”

Il futuro della Salernitana verrà deciso il prossimo 28 giugno, data in cui è stata spostata per l’ultima volta la scadenza per la firma del preliminare d’acquisto con Brera Holdings. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha manifestato l’intenzione di vendere il club. Tuttavia, Iervolino desidera rimanere coinvolto come “riferimento presidenziale”, sebbene in un ruolo più defilato rispetto al passato.

C’è un cauto ottimismo riguardo il futuro della società, in particolare grazie agli accordi con Gianluca Petrachi (direttore sportivo) e Andrea Sottil (allenatore), a cui sono state date rassicurazioni sulla stabilità del club sia in caso di permanenza di Iervolino, sia in caso di cessione. Questa situazione ha portato alla decisione di posticipare la presentazione ufficiale di Petrachi e Sottil, per evitare di affrontare questioni societarie prima che siano definiti gli sviluppi sulla proprietà del club.

In sintesi, il 28 giugno sarà una data cruciale per il futuro della Salernitana, con la speranza che si arrivi a una soluzione che garantisca stabilità e continuità alla società, indipendentemente da chi ne sarà il proprietario.