Il quotidiano britannico ‘The Sun’ ha parlato della possibilità di concludere la Premier League in Australia. Perth si è candidata a ospitare le 92 partite che mancano alla chiusura della stagione. A confermare le indiscrezioni l’agente Gary Williams che vive a Perth ed è stato contattato per sondare la fattibilità del progetto: «Ho discusso con emissari dei club e l’idea piace – spiega Williams – Ho anche parlato con funzionari governativi e sono entusiasti. Tutti sarebbero al sicuro. Il governo ha revocato molte restrizioni, in Australia abbiamo avuto quattro nuovi casi negli ultimi dieci giorni».