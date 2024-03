L’edizione odierna de “Il Giorno” si sofferma sull’eventuale cessione del Lecco che potrebbe entrare nel vivo in ogni momento.

Il patron Di Nunno chiede circa 3 milioni per acquistare il club: 1.8 per finire la stagione e 1.3 per acquistare le strutture. Alex Lin sta pensando a mettere su una cordata così da poter acquistare il club.