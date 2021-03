Continua la I edizione del Master breve in “New Media, finanza e innovazione per lo sport”, percorso di studi promosso da Palermo Innovation Lab, coordinato e ideato dal dottore Francesco Stassi e dalla dottoressa Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo.

Secondo quanto riporta “Livesicilia.it”, il relatore della giornata odierna è stato Federico Oliva, manager che cura gli investimenti nel sud Europa per il fondo americano York Capital Management. Il colosso a stelle e strisce si era interessato al Palermo prima del fallimento.





«Ringrazio vivamente l’amico Francesco Stassi ed Emanuela Perinetti – ha detto Oliva – per avermi dato l’opportunità di intervento nel loro master che ho accolto con grande entusiasmo. Faccio i miei complimenti anche alla classe perché ho avuto modo di interagire con alcuni giovani preparati e brillanti. In futuro sicuramente ci sarà la possibilità di poter sviluppare con il dottore Francesco Stassi progetti didattici utili insieme al dipartimento Di Scienze economiche aziendali dell’Università degli Studi di Palermo diretto dal professor Mineo per creare un network internazionale per i giovani studenti palermitani. Essendo affettivamente legato alla Sicilia, auguro alla città di Palermo dal punto di vista economico-sociale e sportivo le migliori fortune», ha concluso.