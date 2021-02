L’edizione odierna del “Fatto Quotidiano” parla di operazione “Project Goal”.

L’hanno chiamata così, – scrive il quotidiano – come un film di 007. E in effetti un po’ vi assomiglia l’operazione spericolata con cui la Serie A è pronta a vendersi a fondi d’investimento la cui proprietà si snoda fra Lussemburgo, Cayman e Stati Uniti. Tutto per dare una governance indipendente, una dimensione internazionale e soprattutto un bel pacco di soldi al nostro campionato, dove i club sono alla canna del gas e sperano di salvarsi con gli 1,7 miliardi promessi da Cvc, Advent e Fsi.





La Serie A darà vita a una “Media Company ”, in cui confluiranno la commercializzazione dei diritti tv, la gestione di contratti commerciali, marketing e merchandising, tutto ciò che genera business. Il 90% rimarrà alla Lega, il 10% sarà ceduto alla Salieri Investimenti: Spa con sede a Milano divisa fra i tre fondi, Cvc (50%), Advent (40%) e Fsi (10%, dentro c’è pure Cassa depositi e prestiti).

L’affare vale 1,7 miliardi, per una partnership almeno fino al 2026, poi il partner potrà rimanere, vendere o quotare in Borsa. Ma non tutto è oro quel che luccica.