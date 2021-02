Ha tentato in tutti i modi di lasciare l’Inghilterra e volare in Brasile, ma Alisson Becker si è dovuto rassegnare.

Secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, bloccato dalle restrizioni anti Covid, l’ex portiere della Roma non potrà salutare per l’ultima volta il padre José Agostinho, annegato mercoledì pomeriggio nel laghetto della tenuta di famiglia vicino Lavras do Sul.





«E’ a pezzi» ha dichiarato il fratello Muriel, calciatore della Fluminense che è invece riuscito a raggiungere la casa dei genitori a Novo Hamburgo.