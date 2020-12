Lorenzo Scarafoni, ex di Palermo e Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttobari.com”:

«Sono molto legato a Bari e Palermo, che sono state le due grandi del Sud in cui ho giocato. Sono tifoserie molto calde e passionali. Ho un ottimo ricordo, le seguo e mi informo sui loro risultati. Ieri il Bari ha stravinto e la Ternana ha pareggiato, mai direi mai insomma. In questo momento i galletti devono puntare al massimo, senza mai rilassarsi e dare per scontato che si andrà ai playoff».





«Fallimenti? Tutte e due le città si sono liberate di gente che con questo mondo non aveva niente a che fare. Vedi Palermo con Zamparini e Bari con Giancaspro. In questo momento vedere una partita del genere in C può sembrare brutto, ma adesso si sta ripartendo con fiducia da parte di chi dirige le società per tornare in categorie superiori. E’ un augurio che faccio ad entrambe».

«Chi tifo? E’ difficile per me dire per chi tifare. Il Bari deve vincere per forza, un pareggio non serve a nessuno. Spero che vincano i biancorossi e magari al ritorno il Bari non abbia bisogno dei tre punti e li dia al Palermo».