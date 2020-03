Il contenuto dei messaggi e degli audio girati su WhatsApp è inequivocabile. Un gruppo di persone si è dato appuntamento per domani al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Secondo quanto riportato da “livesicilia.it”, il vero obiettivo sarebbe quello di fare del male alle forze dell’ordine che presidiano gli ipermercati della città. Il linguaggio è violento e volgare. Il contenuto di aperta sfida alle forze dell’ordine. Si rivolgono agli uomini in divisa chiamandoli “sbirri”. I messaggi sono stati acquisiti dagli investigatori per risalire all’identità delle oltre 70 persone che fanno parte del gruppo.