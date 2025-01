IL COLPO DEL CONDOR: Galliani lo prende dall’Inter per salvare il Monza | Prestito con diritto di riscatto

Il dirigente sta per chiudere un colpo eccellente proveniente dal club nerazzurro per il suo Monza. Ma non sarà l’unico.

Senza se e senza ma, uno dei migliori dirigenti della storia del calcio italiano e non solo è di sicuro Adriano Galliani. Dopo aver lavorato per anni nel Milan del suo amico Silvio Berlusconi, ora si trova al Monza, club di proprietà della stessa famiglia e che tifa sin da bambino.

Ed è per questo che il Condor sta provando a fare il massimo per risolvere una situazione molto intricata per la compagine brianzola, che naviga in fondo alla classifica. Per dare manforte a mister Salvatore Bocchetti infatti il dottor Galliani è deciso a chiudere qualche colpo pesante sul mercato in questi ultimi giorni.

E uno di questi riguarda un calciatore dell’Inter, che andrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, rinforzando così in maniera davvero importante la rosa. Vediamo però qual è il calciatore in questione e quando si chiuderà la trattativa.

Colpaccio Monza dall’Inter

Nonostante la stagione fin qui per il Monza non sia andate granché bene, sono diversi i calciatori brianzoli seguiti dagli altri club. Uno di questi è di sicuro Pablo Mari. Il difensore centrale spagnolo, elemento di grande esperienza ed affidabilità, piace a tante squadre. Su tutte però si sta muovendo la Fiorentina, che pare ormai ad un passo dall’accordo con i suoi agenti.

E’ ovvio che sostituire un elemento del suo calibro per il Monza non sarà semplice, anche se Adriano Galliani è pronto a mettere a segno il colpaccio proveniente dall’Inter. Si tratta di Palacios, giovane centrale argentino che sta trovando poco spazio a Milano, e che potrebbe cambiare aria per giocare di più, magari anche con la formula del prestito. Ma il calciatore sudamericano non è l’unico interista finito nel mirino dei brianzoli.

Pazza idea di Galliani

Oltre al giovane difensore però il Condor è pronto a piazzare un altro colpaccio dei suoi, questa volta ben più esperto e rinomato. Stiamo parlando di Marko Arnautovic.

L’addio di Djuric, approdato al Parma, costringe il Monza a prendere anche un attaccante, e il profilo dell’austriaco stuzzica non poco le fantasie di tifosi e dirigenza. Staremo a vedere se questi affari andranno in porto, donando così al Monza qualche cartuccia in più per la corsa salvezza.