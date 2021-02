Il calciomercato si è chiuso e il Palermo, per gran parte del mese di gennaio, ha fatto da spettatore. Le lacune della squadra guidata da Boscaglia sono ben evidenti e i 26 punti in classifica, che valgono il nono posto, lo evidenziano.

L’unica mossa è stata quella di prelevare De Rose dalla Reggina, utile a rinfoltire il reparto che vedeva solamente cinque uomini, che sembravano un po’ pochi visto che Boscaglia ha cambiato modulo preferendo il 4-3-3- al 4-2-3-1 di inizio stagione. Questo, però, evidentemente non basterà per risalire la classifica.





Prima della fine del 2020 Sagramola ha dichiarato di aver sottovalutato Bari e Ternana. Con il calciomercato alle porte ci si aspettava qualche rinforzo utile ad accorciare questa distanza, ma non è stato fatto nulla per sopperire.

In rosa sono presenti dei calciatori che sembrano poco utili o poco graditi (solamente dal punto di vista calcistico) a Boscaglia e il fatto che vengano utilizzati poco lo evidenzia, ma nessuno di loro è stato ceduto per fare posto a nuovi acquisti. Forse, però, non si è trovato nessun acquirente visto che lo spazio per loro è stato veramente poco.

Il presidente Mirri si era esposto dichiarando che alla squadra manca personalità (cosa che non si può allenare) e che molti calciatori sono di categoria superiore quindi non abituati alla Serie C. Anche in questo caso non è stato preso un provvedimento cercando calciatori adatti a questa categoria.

L’immobilismo è probabilmente una cosa voluta dal Palermo che, forse troppo tardi, si è accorto di aver commesso qualche errore e oggi avrebbe voluto rimediare e la presenza di Castagnini a Milano (dove si svolge l’ultimo giorno di mercato) ne è la testimonianza palese. Forse era meglio pensarci prima e rinforzare adeguatamente la squadra. Adesso il rischio è di doversi guardare le spalle per non essere risucchiata in zona play out, dove sono presenti squadra che hanno cercato di rimediare agli errori della scorsa estate, magari prendendo quel bomber da 15/20 gol a stagione che sarebbe tanto servito al Palermo.