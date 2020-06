Alfio Tirenni, ex team manager del Biancavilla, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Sicilia” soffermandosi sul futuro del club etneo: «Rimango molto scettico sul futuro. Solo un miracolo può salvare il calcio a Biancavilla e mantenere una categoria che abbiamo raggiunto con grandi sacrifici. Quella della passata stagione è stata una grande impresa che rimarrà nella storia del calcio biancavillese, punto più alto di un percorso iniziatosi in Prima Categoria e che, passo dopo passo, ci ha portati a vincere il campionato di Eccellenza allo spareggio, grazie soprattutto a un grande allenatore come Francesco Di Gaetano».