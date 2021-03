Zlatan Ibrahimovic fa il suo esordio sul palco di Sanremo sulle note di un ritmo balcanico e scherza subito con il conduttore del Festival Amadeus:

«Buona sera Amadeus e buona sera Italia, è un onore per me essere qui, ma è anche un onore per te avermi qui.





Normalmente mi sento grande, potente, ma qui mi sento piccolo. Ma sempre più grande di te e potente».