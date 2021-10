A margine dell’evento Palermo Football Conference al Torre Ulisse Club di Carini, Beppe Iachini ha parlato di un l episodio che coinvolge Franci Vazquez ai tempi del Palermo.

Queste le sue parole raccolte da TMW

«Vazquez fuori rosa a Palermo? Racconto un episodio, quando sono arrivato non conoscevo alcuni ragazzi Franco veniva dall’estero e la prima settimana mi colpì molto. Chiesi informazioni sul perché fosse sempre zitto e fuori rosa. Mi dissero che era il suo carattere ma avevo visto che era un grande giocatore. Gli feci fare tutti i test fisici per avere la scheda completa. Non era possibile che un calciatore con la sua tecnica non avesse trovato spazio in una squadra che era tredicesima in Serie B, in una rosa costruita per vincere il campionato. Poi parlai con il ragazzo chiedendogli quale problema avesse trovato. Mi rispose che voleva andare via e che non voleva restare in rosanero perché nessuno aveva avuto fiducia in lui. Gli dissi che avrei deciso io e che avrei voluto vederlo in allenamento, anche perché era ottobre, avrebbe dovuto aspettare gennaio. Mi chiamò poi Zamparini e parlammo proprio di Vazquez: gli spiegai che avrei voluto puntare su di lui. Arrivarono i risultati dei test ed era un vero animale, non faceva neanche fatica a correre, oltre ad avere una tecnica incredibile. Lo abbiamo aspettato e a gennaio iniziò a giocare dimostrando di essere un grande giocatore. Sapeva legare il gioco ed era imprevedibil».