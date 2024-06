Iachini: «Serie B? Ci sono sette-otto squadre indicate come le favorite per le rose importanti»

L’ex tecnico rosanero Beppe Iachini ha parlato ai microfoni di “TMW” in merito a tanti temi, dalla Nazionale impegnata ad Euro 2024 alla Serie B.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo acciuffato il risultato all’ultimo respiro, però a mio avviso la squadra avrebbe meritato di pareggiare anche prima. La Croazia nei novanta minuti non ha certo fatto una grande partita”. Così a TuttoMercatoWeb.com Beppe Iachini analizza la partita dell’Italia che ha centrato il pareggio in extremis. Donnarumma ha parato un rigore? Vero, poi il gol è arrivato subito a ridosso. Non dico che è stata la stessa azione ma è stato un momento concitato. Comunque la squadra l’ho vista sicura, contro la Croazia che è una formazione esperta. Poi Spalletti è stato bravo a dare un altro input. Il tallone d’Achille è l’attacco? Retegui ha fatto una buona gara sul piano del legare il gioco ed essere partecipe. Siamo stati bravi comunque quando sono entrati Zaccagni e Chiesa. Nel complesso l’Italia ha meritato di passare il turno».

«Serie A: Inter ancora favorita? È ancora tutto da decifrare. Ci sono squadre che devono ancora completarsi. L’Inter rimane favorita, il Napoli con Conte è una seria candidata per tornare a lottare per il vertice. Chi ha la possibilità di continuare con il proprio tecnico può fare meglio di altri. E la B? Ci sono sette-otto squadre che sono indicate come le favorite perché hanno rose importanti. E poi c’è sempre la sorpresa. Anche lì è un torneo tutto da decifrare . Il mercato ci dirà quali saranno le protagoniste»

«Mio futuro? Ho avuto qualche possibilità ma ho voluto aspettare. Aspettiamo con calma cercando di individuare il progetto giusto».