Corriere dello Sport: “Iannoni piace al Palermo. Pisa cerca il colpo in attacco, tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Mattia Felici (23): Il Modena ha effettuato un’offerta di circa un milione di euro per l’ala offensiva della Feralpisalò. Anche Cremonese e Sassuolo sono interessati al calciatore.

Gregoire Defrel (33): Viene accostato al Modena, ma l’ingaggio è elevato e servirebbe un contributo da parte del Sassuolo.

Mattia Caldara (30): Il difensore è prossimo al trasferimento al Modena. Caldara sarà svincolato dal Milan il 30 giugno e potrà firmare un nuovo contratto.

Shaddy Oukhadda (27): In uscita, ha suscitato l’interesse dello Spezia. Se Arkadiusz Reca lascia, potrebbero puntare su Francesco Zampano (30) del Venezia o sullo stesso Oukhadda.

Andrea Seculin (32): Ancora indeciso sul rinnovo con il Modena. Il ds Catellani ha contattato il Catania per Jacopo Furlan (31), interessato anche dal Lecco.

Cesena

Gianluca Frabotta (25): Il terzino della Juventus, rientrato dal prestito al Cosenza, è nel mirino del Cesena per rinforzare la difesa.

Michele Maita (30): Il centrocampista ex Bari è un obiettivo principale per il ds Artico, soprattutto con Ciccio De Rose (37) vicino al Catania.

Manuel Marras (31): Versatile e di esperienza, Marras è un altro obiettivo del Cesena.

Pisa

Il Pisa è alla ricerca di un attaccante da doppia cifra, con interessi verso Matteo Brunori (29), Massimo Coda (35), Gianluca Lapadula (34) e Gennaro Tutino (28).

Nicolas Viola (34): Il centrocampista è uno degli obiettivi del Pisa.

Zan Majer (31): Forte interesse per il giocatore della Cremonese.

Edoardo Iannoni (23): Il centrocampista riscattato dal Perugia piace anche al Palermo.

Alessandro Seghetti (20): Valutato da Frosinone e Cagliari.

Davide Vaira e Pippo Inzaghi per il Pisa: Entrambi lavorano a pieno regime, con l’annuncio ufficiale previsto nei primi giorni di luglio. Inzaghi è in stretto contatto con i vertici societari per seguire gli sviluppi del mercato.