Corriere dello Sport: “Catanzaro rebus infinito. Palermo non molla, vuole il doppio colpo dai calabresi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che tenta il doppio colpo in arrivo dal Catanzaro.

Per l’allenatore ripassare più in là. Lo scioglimento ufficiale del vincolo contrattuale tra Vincenzo Vivarini e il Catanzaro si fa attendere e questo non innesca l’accelerazione voluta dai tifosi per conoscere il profilo del nuovo tecnico del Catanzaro, unica società in serie B insieme al Frosinone con la X sulla casella dell’allenatore. Ma non è tutto fermo. Il lavoro per arrivare al risultato dello sblocco della situazione, impantanata, è avviato.

DA FROSINONE. Intanto ieri si attendevano novità da Frosinone, nello specifico dalla conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe, visto il serio corteggiamento avanzato a mister Vivarini pronto alla firma di un biennale, ma il patròn gialloazzurro si è chiamato fuori dalle scelte tecniche che spettano soltanto a Guido Angelozzi, plenipotenziario quanto a questo tipo di scelte. Dunque senza risoluzione Vivarini, legato al Catanzaro, non si muove e, parimenti, il Catanzaro non dà notizie nuove sul tecnico, con la designazione di Alberto Aquilani che non può prendere quota, e col rischio che l’ex Pisa possa spazientirsi e cedere ad altre lusinghe. Il neo ds Ciro Polito, su questo fronte, si guarda attorno, ha contattato Paolo Bianco , ex Modena, per dare, eventualmente al presidente Floriano Noto un’alternativa. In altre parole la querelle continua con la stagione che si avvia, giorno dopo giorno, ai primi passi da ponderare e avviare con piena cognizione di causa anche tattica, visto che tanti dei calciatori graditi al gioco di mister Vivarini potrebbero cambiare.

MERCATO. In questa particolare fase che sta vivendo il Catanzaro, le uniche situazioni dalle quali possono arrivare input da chiudere all’apertura del mercato (1° luglio) sono quelle in uscita. Sono diversi i calciatori che hanno ricevuto offerte e sono tentati dal cambiare aria dopo aver fatto bene a Catanzaro. Jari Vandeputte (28), potrebbe approdare a Palermo nel caso in cui le porte della serie A (Cagliari, Lecce con l’inserimento del Sassuolo) dovessero essere chiuse, anche se la Salernitana ha messo sul piatto 2,5 milioni oltre bonus. Per l’esperto esterno belga dal piede invertito, capace di essere devastante partendo dalla sinistra, re degli assist in serie B (14), c’è dunque possibilità di scelta, al pari del compagno Andrea Fulignati (29), anche lui inseguito dal Palermo, ma seguito da mesi dalla Cremonese che è tornata alla carica ed ora ci sono in fila anche Sampdoria e Bari. Per il centrocampista di fascia greco Dimitrios Sounas (29), c’è l’Avellino che ha manifestato interesse, mentre per il difensore Stefano Scognamillo (30) la Salernitana ha chiesto informazioni