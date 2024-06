Calciomercato Salernitana: inserimento per Aramu. La situazione

Mattia Aramu potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato in Serie B. Dopo la parentesi negativa al Bari, il trequartista di proprietà del Genoa rimane molto corteggiato in cadetteria. Sassuolo e Mantova avrebbero mosso i primi passi per l’ex Venezia ma – riporta Repubblica – anche la Salernitana del neo tecnico, Andrea Sottil, sarebbe fortemente interessata al giocatore. Aramu non rientra nei piani del club rossoblu e dovrà dunque valutare l’opzione migliore per il suo futuro.

