I Mondiali 2034 si giocheranno in Arabia Saudita: l’annuncio della FIFA

La Fifa ha ufficializzato la sede dei Mondiali 2034: per la prima volta in assoluto l’Arabia Saudita ospiterà la competizione e non ci sono stati rivali nel momento della presentazione delle candidatura, tanto che i sauditi erano gli unici presenti in lizza per organizzare il torneo che si giocherà fra meno di dieci anni. Dopo aver implementato il campionato nazionale con i mercati faraonici, il Paese del Medio Oriente si prepara al grande evento. Come in Qatar la Coppa del Mondo potrebbe essere giocata in inverno. Ufficializzate anche le sedi dei Mondiali 2030, quelli del centenario: si terranno in Argentina, Paraguay, Uruguay, Marocco, Portogallo e Spagna.

