Hummels in Serie A: adesso è assolutamente tutto vero | Maglia n°15 e presentazione al 1° giorno del ritiro

Hummels a un passo dalla Serie A. Stavolta è tutto vero: presentazione al primo giorno di ritiro e maglia da titolare

Manca poco per vedere Hummels tornare a vestire una grande maglia. Dopo il gelo col Borussia Dortmund, e questo nonostante una stagione da leader che ha condotto i gialloneri fino alla finale di Champions League, il fortissimo centrale tedesco ha deciso di lasciare la sua squadra del cuore per continuare a giocare ad alti livelli.

L’accordo per il rinnovo non è arrivato infatti, con il padre del giocatore che aveva affermato settimane fa di avere dato priorità ai vicecampioni d’Europa ma adesso la strada per un arrivo di Hummels in Serie A è spianata. La quadra infatti non è stata trovata e il giocatore a breve diventerà free agent, per usare un espressione nota al mondo del basket.

In Italia le pretendenti ci sono, ma una squadra su tutte sarebbe avanti in questo momento nella trattativa. Il giocatore ha dimostrato di sapere ancora giocare ad alti livelli e di volere continuare in un campionato importante: per lui è garantito un posto da titolare.

Hummels verso la Serie A

Bandiera del Borussia Dortmund, scaricato dalla nazionale. Hummels ha combattuto fino all’ultimo in Germania, ma adesso è tempo di lasciare la Bundesliga. La priorità le avranno le leghe più vicine a casa però, con il giocatore che ha espresso la volontà di rimanere non troppo lontano dalla famiglia che in questo momento vive a Monaco di Baviera.

Ecco perché la Serie A sembra una destinazione perfetta per lui. Una squadra su tutte si è attivata per portare l’ex capitano dei gialloneri in Italia, stiamo parlando della Roma che ha vinto la concorrenza con altre big della Serie A.

Hummles, il Milan si defila

Con Smalling, pilastro della difesa giallorossa, in partenza, il sostituto naturale sembra essere proprio Hummels. Il tedesco era stato accostato anche al Milan negli scorsi giorni ma il diavolo si è defilato dalla trattativa definitivamente in queste ore. La Roma vuole chiudere la trattativa nei prossimi giorni e anche De Rossi gradirebbe il suo arrivo.

Il padre agente del giocatore sentirà Ghisolfi nelle prossime settimane, una volta concluso il contratto con il Dortmund, e potrà dare il via alla trattativa con la Roma per definire gli ultimi dettagli del contratto.