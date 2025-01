“Ho speso tutti i miei soldi e non ho più un lavoro”: dopo la Juve è andato tutto a rotoli | Serve un intervento urgente dei medici

Fine terribile per un ex calciatore bianconero, che ha dovuto ricorrere ad un urgente intervento dei medici per salvarsi la pelle.

La vita dei calciatori è tutta rose e fiori verrebbe da dire sia quando guardiamo la fama che hanno e il lavoro che svolgono e sia quando vediamo le enormi cifre che incassano. A volte però la realtà è ben diversa.

Sono tanti i giocatori che nel corso del tempo hanno dei problemi importanti, dai quali difficilmente riescono ad uscire. E’ il caso ad esempio di questa vecchia conoscenza della Juventus.

Il giocatore in questione ha infatti speso tutti i suoi soldi, ed è rimasto anche senza lavoro. Dopo la sua esperienza a Torino infatti la sua vita è andata completamente a rotoli, ed è stato costretto ad un intervento urgente da parte dei medici.

Fine terribile dopo la Juve

Tante esperienze tra la Serie A e l’estero, ma quella più importante è stata di sicuro a Torino, dove ha vinto uno scudetto in quei pochi mesi che ha indossato la casacca bianconera. Dopo di che però il vuoto più totale. Pablo Daniel Osvaldo ha fatto una fine terribile, e qualche mese fa è stato lui stesso a raccontare la situazione non proprio felice che sta vivendo.

“Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco. Racconto questo non per fare la vittima, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate”. Queste le parole di Osvaldo espresse durante una diretta su Instagram, che poi ha rincarato la dose parlando anche della sua situazione economica.

Difficile situazione economica

Questa forma di depressione, che sfocia in varie dipendenze, sta creando anche tanti problemi in termini economici all’ex attaccante. E’ lo stesso infatti ad ammettere tutto sempre durante la stessa live.

”Ora non so come uscire da questa casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi”. Una situazione terribile dunque, dalla quale speriamo tutti che Osvaldo ne esca quanto prima.