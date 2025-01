“Ho il braccio completamente distrutto, devo fermarmi”: RITIRO LAMPO DAGLI AUSTRALIAN OPEN | Carriera a rischio

Annuncio terribile dagli Australian Open, con il tennista che ha confermato il suo ritiro a causa di gravi problemi al braccio.

Continuano i match degli Australian Open. La stagione del tennis è infatti iniziata con questa bellissima competizione, che sta spingendo al massimo i protagonisti di questo sport. Tutti vogliono infatti conquistare il trofeo, molto prestigioso e utile per iniziare al meglio il 2025. Di sicuro a difenderlo però ci sarà Jannik Sinner.

Il campione in carica proverà con le unghie e con i denti a confermarsi sul trono australiano, anche se le insidie come al solito sono dietro l’angolo. I rivali pronti a depredarlo sono parecchi. Su tutti Carlos Alcaraz, quello che secondo tutti è uno dei pochi che può provare a tenere testa al numero uno del Ranking ATP.

Nel frattempo di capire in maniera più dettagliata come si delineerà il tabellone di questo torneo, proprio dall’Australia sono arrivate delle notizie terribili. Un grande protagonista ha infatti deciso di ritirarsi improvvisamente a causa di un grave problema al braccio. Lo stesso ha confermato tutto in diretta, lasciando i suoi tifosi e gli appassionati senza parole.

Tanti infortuni nel mondo del tennis

Nel tennis, come in tutti gli sport, la piaga degli infortuni è purtroppo molto sviluppata. Sono tanti coloro che patiscono dei fastidi fisici, e poi vengono costretti a saltare delle sfide. Queste ovviamente vengono perse, e sanciscono così la cacciata anche dalle competizioni.

Ad esempio prima dell’inizio degli Australian Open, Anna Kalinskaya, fidanzata di Sinner (anche se sembrerebbe che si siano lasciati), ha dato forfait a causa di un infortunio. E una situazione del genere si è ripetuta proprio nel corso del torneo, dove appunto un importante tennista ha confermato le sue pessime condizioni fisiche.

La conferma ufficiale arriva dal diretto interessato

Dopo aver perso con l’inglese Jack Draper, Thanasi Kokkinasi ha parlato nel corso della conferenza stampa svelando il suo precario stato fisico. Di seguito le sue parole riportate da ubitennis.com.

“Sapevo che sarebbe finita così. Oggi ho dovuto servire contenendomi, è stata dura. Anche facendo il dritto avevo male. Il mio braccio è completamente andato, devo risolvere questo problema. Servirà del tempo. È frustrante. Ieri ero distrutto non tanto per la sconfitta, quanto più per non aver potuto competere al mio massimo”.