«L’assemblea dei soci non si è svolta perchè il nostro revisore dei conti ha suggerito un diverso iter. Comunque nessun problema, abbiamo fatto un Cda che ha deliberato per il 16 novembre una assemblea dei soci straordinaria. E in quell’occasione faremo una ricapitalizzazione di 3 milioni di euro per dare solidità al progetto-Livorno.

Sarà il primo passo per darci stabilità e poter guardare al futuro con serenità. Bisogna chiarire che le spese ordinarie possono essere coperte anche in altro modo ovvero con l’immissione di liquidità da parte dei soci. Se entro il 12 servono quei soldi li tireremo fuori. Non ci sono problemi».





Queste le parole del nuovo presidente del Livorno, Giorgio Heller, rilasciate ai microfoni di “Il Tirreno” in merito al club toscano.