Hellas Verona: è fatta per la cessione al Fondo Americano Presidio Investors

Nella scorsa notte si è concluso un accordo significativo nel panorama calcistico italiano: il Verona FC passerà ufficialmente nelle mani di Presidio Investors, un fondo di investimento americano con sede ad Austin, Texas. Questo fondo, noto per la sua presenza in diversi ambiti come finanza, immobiliare, intrattenimento, tecnologia e moda, fa il suo ingresso nel mondo del calcio con questa acquisizione.

La trattativa, avvolta in un riserbo quasi totale fino all’annuncio ufficiale, ha segnato una svolta per il futuro del club gialloblù. L’acquisizione da parte di Presidio Investors non rappresenta solo un cambio di proprietà, ma anche l’inizio di una nuova era per il Verona, con promesse di investimenti significativi e una visione rinnovata per scalare le vette del calcio italiano e europeo.

Con il cambio di proprietà, è prevista anche una rivoluzione manageriale. Italo Zanzi, un nome ben conosciuto nell’industria dello sport per il suo precedente ruolo di vicepresidente esecutivo di AS Roma, è stato nominato nuovo amministratore delegato del Verona. Zanzi, con la sua esperienza internazionale e una solida reputazione nel management sportivo, è visto come la figura ideale per guidare il club in questa nuova fase.

I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati divulgati, ma si prevede che l’investimento di Presidio nel club sia sostanziale, con l’obiettivo di migliorare sia le prestazioni sul campo che le infrastrutture del club.