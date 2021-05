Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Zaccaria Hamlili, centrocampista attualmente in prestito al Gubbio dal Bari, ha parlato del club biancorosso. Ecco le sue parole:

«Il Bari è un gruppo di persone vere: meritano la serie B e daranno tutto pur di prenderla. Il sorteggio nel complesso non è da disprezzare. Pescare ad esempio il Matelica che ha eliminato compagini quotate come Triestina e Cesena forse sarebbe stato peggio. Fermo restando che se il Bari gioca come sa, i suoi valori sono difficilmente raggiungibili.





Futuro? Ho passato in Puglia due anni e mezzo unici. Aspetterò di conoscere l’orientamento del club: la mia volontà di restare è scontata, Ma adesso tifo per i miei compagni: se raggiungeranno ciò che tutti speriamo, sentirò quel traguardo anche un po’ mio perché fa parte di un patto che molti di noi si sono promessi quando hanno cominciato l’avventura nel Bari».